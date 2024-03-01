Oppo представила умные часы Watch X, которые, на первый взгляд, кажутся копией OnePlus Watch 2, представленных ранее на MWC 2024.

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И это неудивительно, ведь эти два устройства практически идентичны как по дизайну, так и по характеристикам.

Watch X работает на двух операционных системах: Google Wear OS 4 для ресурсоемких задач и RTOS для отслеживания активности и здоровья.

Часы оснащены чипсетом Snapdragon W5 Gen 1, сопроцессором BES 2700BP, 2 ГБ RAM и 32 ГБ встроенной памяти.

Устройство имеет круглый AMOLED-дисплей на 1.43 дюйма (60 Гц) и аккумулятор емкостью 500 мАч.

GSMArena

Oppo заявляет, что в стандартном режиме часы могут работать до 100 часов, а в режиме энергосбережения — до 12 дней. Функция VOOC Flash Charge позволяет зарядить часы на день всего за 10 минут, а полная зарядка занимает 60 минут.

Oppo Watch X также оснащены двухдиапазонным GPS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, имеют степень защиты IP68 и 5ATM, а также прошли 16 тестов MIL-STD-810H на прочность.