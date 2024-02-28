В Китае начали сдавать в аренду Apple Vision Pro

В Китае начали сдавать в аренду новый шлем Apple
В Пекине, Шанхае и других крупных городах Китая наблюдается повышенный интерес к гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro, несмотря на отсутствие официальных продаж в стране. Китайские ретейлеры нашли способ удовлетворить спрос, предлагая аренду устройства, пишет издание South China Morning Post (SCMP).
Стартап из Пекина Vision Space предлагает своим клиентам возможность протестировать Apple Vision Pro по цене в 98 юаней (около 1,2 тыс. руб.) за час. По словам основателя компании Сун Лея, спрос на устройство настолько высокий, что с начала февраля их флагманский магазин в торговом центре Hopson One посетили более 10 тыс. клиентов.
Цены на аренду гарнитуры в интернете достигают 1,5 тыс. юаней (около 19,1 тыс. руб.) за сутки использования. При этом некоторые продавцы требуют залог в размере до 30 тыс. юаней (около 382 тыс. руб.). Также сообщается, что пользователи могут приобрести устройство после аренды.
Ожидается, что официальный запуск Apple Vision Pro в Китае состоится не позднее мая текущего года, а регистрация гарнитуры в министерстве промышленности и информатизации КНР находится на завершающем этапе. Примерно в эти же сроки ожидается релиз устройства и в других странах. Пока что гарнитура официально продается исключительно в США.