В Китае начали сдавать в аренду Apple Vision Pro

В Пекине, Шанхае и других крупных городах Китая наблюдается повышенный интерес к гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro, несмотря на отсутствие официальных продаж в стране. Китайские ретейлеры нашли способ удовлетворить спрос, предлагая аренду устройства, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

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Стартап из Пекина Vision Space предлагает своим клиентам возможность протестировать Apple Vision Pro по цене в 98 юаней (около 1,2 тыс. руб.) за час. По словам основателя компании Сун Лея, спрос на устройство настолько высокий, что с начала февраля их флагманский магазин в торговом центре Hopson One посетили более 10 тыс. клиентов.

Цены на аренду гарнитуры в интернете достигают 1,5 тыс. юаней (около 19,1 тыс. руб.) за сутки использования. При этом некоторые продавцы требуют залог в размере до 30 тыс. юаней (около 382 тыс. руб.). Также сообщается, что пользователи могут приобрести устройство после аренды.