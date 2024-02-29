В Карелии открыт новый минерал

Российские ученые нашли новый минерал на территории месторождения Средняя Падма в Медвежьегорском районе Карелии. Геологи назвали его селеноджуноит, сообщает ТАСС.
«На Заонежском полуострове Карелии обнаружен новый минерал.
Подобный минеральный вид — джуноит — известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название — селеноджуноит», — сообщили ученые. Чтобы подтвердить открытие, ученые провели несколько исследований, в том числе рентгено-структурный анализ.
Химическая формула минерала — Cu2Pb3Bi8(Se,S)16.Это четырнадцатый минерал, открытый в Карелии.