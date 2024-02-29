Samsung показала microSD с рекордной скоростью передачи данных

Samsung Electronics анонсировала карту памяти microSD, оснащенную интерфейсом SD Express. Это первый в мире продукт такого типа, который обладает рекордной скоростью передачи данных до 800 МБ/с, сообщает портал GSMArena.

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Отмечается, что скорость традиционных SSD-накопителей с интерфейсом SATA не превышает 600 МБ/с, а обычные карты памяти стандарта UHS-1 и вовсе ограничены 200 МБ/с. Кроме того, новые карты Samsung имеют специальную технологию Dynamic Thermal Guard (DTG), которая защищает их от перегрева. Пока что новинка доступна только в модификации на 256 ГБ.

Однако, чтобы полностью использовать потенциал новых карт, необходимы совместимые устройства с интерфейсом SD Express, которых на сегодняшний день еще мало на рынке.