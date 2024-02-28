В Иране нашли красную помаду возрастом 3600 лет

Флакон с содержимым темно-красного цвета, напоминающим современную помаду, нашли археологи на юго-востоке Ирана. Возраст находки составляет около 3600 лет.

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Исследователи считают, что найденный артефакт использовался для окрашивания губ и может являться самым ранним аналогом помады. Открытие было сделано еще в 2001 году, после того как река затопила несколько древних кладбищ на юго-востоке Ирана и вымыла предметы из захоронений. Среди них был обнаружен украшенный камнями флакон с веществом темно-красного цвета внутри.

Все это время исследователи подробно изучали находку. В результате им удалось установить, что предмет относится к эпохе бронзового века. При этом форма флакона и его содержимое мало чем отличаются от состава современной губной помады.

Основным компонентом вещества был ярко-красный минерал гематит, размолотый в порошок. Для затемнения его смешали с манагнитом, браунитом, галенитом и англезитом. Кроме того, в составе смеси присутствовали растительные волокна, которые, вероятно, использовались для ароматизации. Также в древней помаде нашли следы кварца. Его могли добавить в состав для придания веществу блеска, пишет журнал Scientific Reports.