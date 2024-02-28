TRSC: нейросеть оптимизировала управление воздушным трафиком

Британские исследователи из Школы менеджмента Ланкастерского университета разработали новый подход к управлению движением воздушного транспорта. Он основан на использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Статья опубликована в научном журнале Transportation Science (TRSC). С помощью комбинации цифрового моделирования и оптимизации ученые нашли лучший способ определения последовательности приземлений самолетов.

Это позволило сократить задержки в воздухе более чем на 20% по сравнению с простым правилом "первым прибыл — первым обслужен" и повысить пунктуальность во всех операциях аэропорта. Исследователи подчеркнули, что работа аэровокзалов подвержена неопределенности из-за непредсказуемого характера времени рейсов, задержек вылетов, погодных условий и других факторов.