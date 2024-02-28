«Роскосмос» выставит на продажу более 150 объектов недвижимости

«Роскосмос» выставит на продажу непрофильные активы общей стоимостью более 11,4 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на представителя госкорпорации.

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Как рассказал источник, в 2024 году «Роскосмос» планирует реализовать более 150 объектов недвижимости в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области, а также в других российских регионах. Среди объектов есть земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.

Как указали журналисты, в частности, государственная корпорация продаст комплекс из 16 зданий на Бауманской улице в Басманном районе Москвы. Кроме того, она предложит покупателям несколько строений на Ленинградской улице в подмосковных Химках. Ожидается, что «Роскосмос» реализует пансионат «Восход» и санаторно-оздоровительный комплекс «Чайка» в Московской области, а также 75,66 процента акций «Курорта Макопсе» в Сочи.

Как указали в госкорпорации, деньги от продажи направят на улучшение финансово-экономического состояния предприятий.