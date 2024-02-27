Археологи нашли на территории Югры редкие артефакты в 2023 году
В 2023 году археологи Югры нашли на территории округа погребения вождей, бронзовые зеркала и нетипичные керамические сосуды. О самых интересных находках агентству URA.RU сообщила специалист «Института археологии Севера» Ксения Ермакова.
«В прошедшем сезоне, при раскопках в укрепленном поселении Каюково 1 (7-6 тысяч лет до н. э., — прим автора), нами были найдены каменные орудия труда (топор, стамеска) и множество керамических сосудов с интересной и самобытной орнаментацией, не похожей на другие памятники. Раскопки „Священной кедровой рощи“ в Салыме нас тоже очень порадовали — при исследовании одноименного могильника, нами были обнаружены 6 погребений людей высокого социального статуса с богатым погребальным инвентарем», — рассказала Ермакова.
В салымском погребении №57 археологи нашли два бронзовых зеркала, на одном из которых изображен животный орнамент. Артефакты предположительно датируются 4-м веком нашей эры. В другом погребении был найден практически целый погребальный сосуд, что большая редкость для раскопок. Также среди находок югорских специалистов хорошо сохранившийся палаш (сабля) и бронзовые украшения.
Ранее URA.RU сообщало о том, что археологи нашли в ХМАО место захоронения членов семьи средневековых вождей салымских хантов, возрастом около 1,6 тысяч лет. За два месяцев археологических раскопок специалистам удалось обнаружить более 100 артефактов.