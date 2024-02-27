Археологи нашли на территории Югры редкие артефакты

«В прошедшем сезоне, при раскопках в укрепленном поселении Каюково 1 (7-6 тысяч лет до н. э., — прим автора), нами были найдены каменные орудия труда (топор, стамеска) и множество керамических сосудов с интересной и самобытной орнаментацией, не похожей на другие памятники. Раскопки „Священной кедровой рощи“ в Салыме нас тоже очень порадовали — при исследовании одноименного могильника, нами были обнаружены 6 погребений людей высокого социального статуса с богатым погребальным инвентарем», — рассказала Ермакова.