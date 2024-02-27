iPhone 17 и Plus получат экраны ProMotion с поддержкой Always-On Display

Компания Apple намерена оснастить свои стандартные модели iPhone 17 и iPhone 17 Plus OLED-дисплеями с поддержкой высокой частоты обновления и Always-On Display (AOD). Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec.

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Судя по всему, базовые модели iPhone 17 станут первыми в своей линейке, которые получат поддержку технологии ProMotion, которая сейчас доступна только в Pro-моделях. ProMotion — это технология, которая позволяет динамически менять частоту обновления дисплея в зависимости от контента от 1 Гц до 120 Гц. Это обеспечивает более плавную картинку, а также экономит заряд батареи, когда высокая частота не требуется. Такие экраны также поддерживают функцию Always-On Display, которая показывает информацию на экране блокировки.

Для реализации ProMotion требуются более продвинутые OLED-панели из низкотемпературного поликристаллического оксида (LPTO), которые сейчас используются в моделях iPhone 15 Pro. В моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus установлены менее совершенные OLED-матрицы из низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS).