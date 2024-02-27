iPhone 17 и Plus получат экраны ProMotion с поддержкой Always-On Display
Компания Apple намерена оснастить свои стандартные модели iPhone 17 и iPhone 17 Plus OLED-дисплеями с поддержкой высокой частоты обновления и Always-On Display (AOD). Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec.
Судя по всему, базовые модели iPhone 17 станут первыми в своей линейке, которые получат поддержку технологии ProMotion, которая сейчас доступна только в Pro-моделях. ProMotion — это технология, которая позволяет динамически менять частоту обновления дисплея в зависимости от контента от 1 Гц до 120 Гц. Это обеспечивает более плавную картинку, а также экономит заряд батареи, когда высокая частота не требуется. Такие экраны также поддерживают функцию Always-On Display, которая показывает информацию на экране блокировки.
Для реализации ProMotion требуются более продвинутые OLED-панели из низкотемпературного поликристаллического оксида (LPTO), которые сейчас используются в моделях iPhone 15 Pro. В моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus установлены менее совершенные OLED-матрицы из низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS).
По данным The Elec, Apple не собирается менять тип панелей в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые выйдут в этом году. Однако в следующем году Apple планирует перейти на панели LPTO для всех своих моделей iPhone. Для этого компания рассчитывает на поставки от китайского производителя BOE, который уже поставляет Apple LTPS-панели. Однако BOE еще должен доказать свою способность производить панели LPTO в необходимых объемах и нужного качества. Если BOE не справится с этой задачей, Apple может обратиться к другим поставщикам, таким как Samsung и LG Display, которые уже поставляют Apple панели LPTO для моделей iPhone 15 Pro.