Таинственно пропавший в 1904 году пароход обнаружен у берегов Австралии

Команда дайверов из австралийского государственного исследовательского центра CSIRO обнаружила на морском дне пароход "Немезида" (SS Nemesis), исчезнувший у побережья Нового Южного Уэльса в 1904 году.

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Как сообщает Phys.org, исследователям удалось раскрыть 120-летнюю тайну. Сделали это участники экспедиции, отправившиеся на поиски пропавшего в начале прошлого века парохода на борту научного судна "Исследователь" (Investigator). Им удалось найти SS Nemesis, 73-метровый пароход с железным корпусом, бесследно исчезнувший в море в 1904 году.

Известно, что пароход "Немезида" следовал рейсом из Ньюкасла в Мельбурн с грузом угля. Он пропал во время шторма у побережья Нового Южного Уэльса. Считается, что тогда погибли все 32 человека, которые находились на борту. Поиски парохода не привели к успешному результату. До последнего времени его местонахождение было неизвестно.

Только в мае 2022 года морская исследовательская компания Subsea Professional Marine Services обнаружила неизвестное затонувшее судно и сообщила об этом властям. Первоначальный осмотр был проведен с помощью беспилотного подводного аппарата с дистанционным управлением. Однако идентифицировать затонувшее судно тогда не удалось.

В конце 2023 года к месту крушения была отправлена научная экспедиция. Команда CSIRO для обследования места кораблекрушения использовала современные многолучевые эхолоты и целый набор высокочувствительных глубоководных камер. Полученные с их помощью данные и изображения помогли составить подробную карту морского дна и самого затонувшего корабля.

"Нам очень повезло с условиями для съемки: наша команда на борту проделала превосходную работу по созданию невероятных изображений места крушения, - говорит менеджер по рейсам CSIRO Джейсон Фейзи. - Мы обследовали затонувший корабль по всей длине с помощью нашей сбрасываемой в воду камеры, запечатлев множество деталей конструкции, включая некоторые внутренние помещения".

Было установлено, что пропавший пароход "Немезида" вот уже 120 лет покоится на глубине 160 метров примерно в 28 километрах от побережья Вуллонгонга, Новый Южный Уэльс. Он расположился на краю континентального шельфа, причем стоит вертикально на морском дне. Снимки указали на значительные повреждения как в носовой, так и в кормовой части.