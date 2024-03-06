Как поставить пароли на приложения на Android и iOS: инструкция

Защита тех или иных приложений на смартфоне отдельными паролями — хороший способ обезопасить свои личные данные на случай кражи. Портал mail.ru рассказал, как можно поставить пароли на Android и iOS.

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Как поставить пароль на iPhone через настройки

Откройте настройки iOS.

Перейдите в меню «Экранное время.

Нажмите «Использовать код-пароль» и введите пароль от своего Apple ID.

Откройте «Лимиты приложений и выберите для нужных программ минимально допустимое экранное время (0 минут, 0 секунд).

Активируйте опцию «Блокировка в конце лимита».

Теперь для того, чтобы открыть защищенное приложение, вам понадобится ввести тот же пароль, что используется для разблокировки iPhone. Это единственный способ установить пароль на то или иное приложение без использования программ от сторонних разработчиков.

Как поставить пароль на iPhone через сайт

Перейдите на сайт appleid.apple.com.

Нажмите «Вход в учетную запись и безопасность» — «Пароль для приложения».

Выберите опцию «Создать пароль для приложения» и задайте желаемый пароль.

Установка паролей через сайт позволяет защитить до 25 приложений одновременно. Превысить этот лимит можно только при помощи сторонних программ, что далеко не так безопасно, как официальный сервис Apple.

Как поставить пароль на Android