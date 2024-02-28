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Старинный наскальный рисунок обнаружили в Таиланде

Сотрудники национального парка в провинциях Кхонкэн и Чайяпхум (Таиланд) случайно нашли наскальный рисунок.

В Таиланде обнаружили старинный наскальный рисунок
© Hin Chang Si Protection Unit

Живопись работники обнаружили после того, как был потушен крупный лесной пожар. Они отдыхали у песчаника, когда заметили необычный рисунок.

Находку сразу же сфотографировали и сообщили о ней в департамент изящных искусств Министерства культуры Таиланда. Специалистам только предстоит изучить рисунок и выяснить, когда он возник и кто является его авторами, сообщает Bangkok Post.

Ранее в Южной Америке обнаружили старейшую наскальную живопись. Объект искусства нашли в районе Патагония.

Наука и техника
Таиланд
Пожар в Находке