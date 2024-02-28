В Таиланде обнаружили старинный наскальный рисунок

Живопись работники обнаружили после того, как был потушен крупный лесной пожар. Они отдыхали у песчаника, когда заметили необычный рисунок.

Находку сразу же сфотографировали и сообщили о ней в департамент изящных искусств Министерства культуры Таиланда. Специалистам только предстоит изучить рисунок и выяснить, когда он возник и кто является его авторами, сообщает Bangkok Post.