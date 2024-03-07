Когда древние египтяне начали мумифицировать мертвых?

Древние египтяне известны на весь мир своими похоронными обрядами: от строительства огромных пирамид до создания подземных усыпальниц, заполненных сокровищами и артефактами. Египтяне также мумифицировали тела умерших, чтобы сохранить их. Но когда именно они начали практиковать этот ритуал? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Истоки египетской традиции мумификации можно отследить до 4 300 года до нашей эры. По крайней мере, на эту дату указывают научные доказательства. А именно, обмотки мумии возрастом 6 300 лет, найденные на древнеегипетском кладбище в 320 километрах к югу от Каира. Раскопки проходили в начале XX века, после чего обмотки попали в Великобританию.

Ученые изучили находку и выяснили, что она содержит смолы, обычно использовавшиеся при мумификации. Тесты показали, что вещество было создано из различных ингредиентов, включая растительные масла, животные жиры, воск и растительную смолу. Похожие реагенты использовались и в более поздние периоды древнего Египта.

Для контекста, эта находка датируется 1 000 годами до появления египетских иероглифов и примерно 1 500 до того, как египтяне начали строить пирамиды. Первый фараон, объединивший Египет, тоже появился только через 1 000 лет.

Помимо этого, стоит помнить о том, что египтяне подвергались естественной мумификации до разработки искусственного метода. Естественная мумификация — это стихийный процесс, который происходит при выгодном стечении обстоятельств во время похорон. Но египтяне не эксплуатировали его сознательно: самые ранние примеры датируются 5 000 годом до нашей эры, если не раньше.

Даже после появления искусственной мумификации многие египтяне не могли избежать естественной, т.к. бедняков хоронили прямо в пустыне. Большую часть древних египтян просто закапывали в ямах без какой-либо предварительной подготовки, из-за чего они могли случайно превратиться в мумии.