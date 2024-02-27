Приложение «М.Видео» пропало из App Store

"На данный момент приложение "М.Видео" недоступно для скачивания только в AppStore. При этом ранее установленные в AppStore приложения "М.Видео" продолжают работать в полном объеме. Чтобы и дальше пользоваться ими без ограничений, рекомендуем клиентам не удалять приложение "М.Видео" со своих устройств. В сторах для Android приложение "М.Видео" работает без ограничений", - сообщили ТАСС в пресс-службе группы.