IT-эксперт назвал риски использования дешевых умных устройств

Умные устройства не стоит считать угрозой, однако нужно внимательно подойти к их выбору, чтобы исключить риск утечки персональных данных. Об этом на конференции Cyber Security Weekend заявил эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

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Чаще всего риск утечки персональных данных возникает у пользователей дешевых устройств неизвестных брендов. Эксперт пояснил «Газете.Ru», что цена гаджета зависит в том числе от грамотного внедрения правил безопасной разработки, проведения полного комплекса тестирований, внутренних и сторонних аудитов безопасности продуктов. По словам Дащенко, при выборе устройства также стоит изучить, насколько ответственно производитель относится к кибербезопасности, как часто обновляет ПО, а также ищет и закрывает уязвимости.

«Известные бренды обычно дорожат своей репутацией, проводят программы bug bounty (прим. - программа, которая предусматривает денежное вознаграждение за найденные уязвимости) и готовы больше инвестировать в безопасность умных устройств. Однако есть хорошие примеры небольших компаний с достаточно защищенными решениями», — добавил он.

Также эксперт обратил внимание, что пользователям важно соблюдать правила цифровой гигиены и следить за обновлениями устройств.

«При установке важно изменить пароль на сложную уникальную комбинацию, а также внимательно проверить все настройки безопасности и прочитать лицензионное соглашение. Любому устройству стоит предоставлять только необходимые для работы данные», — сказал Дащенко.

Кроме того, что для защиты умных устройств есть решения, которые помогают отслеживать подключение устройств к домашней WiFi-сети устройств, не позволяет скачивать вредоносный файл из интернета и предупреждают, если данные из сторонних сервисов были обнаружены в опубликованных утечках.

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