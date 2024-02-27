Пользователи Instagram и Facebook (запрещенные соцсети, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщают о работе соцсети без VPN. Это произошло после массового сбоя Telegram и других мессенджеров. В этом убедились корреспонденты URA.RU.

Корреспонденты агентства из разных регионов РФ убедились в работе запрещенных сервисов. Ранее в них можно было зайти только при наличии VPN, однако сейчас можно зайти без их подключения. Отмечается работа соцсетей при наличии таких операторов сотовой связи, как Мегафон, МТС, Tele2, Ростелеком и Билайн. Подтверждена работа сервисов в Екатеринбурге и Челябинске, а также в Тюмени, Перми, Салехарде.

Пользователи смогли зайти в соцсети Meta после массового сбоя Telegram и других мессенджеров в России. Неполадки в работе были зафиксированы по всему миру.