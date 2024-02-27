Что показывают на конференции MWC 2024

В Барселоне началась конференция Mobile World Congress 2024: технологическая выставка, на которой крупнейшие IT-компании мира представляют последние новинки и экспериментальные концепты. Портал techcrunch.com рассказал, что продемонстрировали на первом дне конференции.

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Первый электрокар Xiaomi

Xiaomi представила свой первый электрокар — Xiaomi SU7. Правда, подробностей об автомобиле пока немного. Известно, что он будет «полноразмерным, высокопроизводительным, эко-технологичным седаном». Компания планирует начать продажи электрокара на территории Китая в 2025 году. Помимо этого, Xiaomi также разработала ряд ключевых технологий для электрокара, в том числе операционную систему HyperOS.

Повышенная автономность батарей OnePlus

Будущие умные часы OnePlus Watch 2 якобы получат 100 часов автономной работы «в умном режиме». На разработку этой технологии компании потребовались три года; по словам директора по стратегическому развитию OnePlus в Европе, бренд решил сделать акцент на автономность из-за того, что первое поколение умных часов предлагало всего 25 часов работы без подзарядки.

Робот-собака Xiaomi

Спустя годы разработки Xiaomi также представила собственного робота-пса, который напоминает немного уменьшенную версию аналогичного робота от Boston Dynamics. Разработчики сделали силуэт и части тела устройства более реалистичными. Xiaomi CyberDog 2 доступен для покупки онлайн за $3 000, что почти в два раза дороже оригинальной версии ($1 600).

Прозрачный ноутбук Lenovo

Lenovo показала концепт прозрачного ноутбука. Устройство работает как обычный ноутбук, но имеет прозрачную панель экрана. Клавиатура тоже обустроена на прозрачной поверхности, на которую проецируется графика. Пока неизвестно, пойдет ли новинка в массовое производство.

Новые функции Google AI