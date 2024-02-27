Внешность Данте Алигьери воссоздали по черепу

Ученые из Федерального университета Уберландии (Бразилия) восстановили прижизненную внешность Данте Алигьери. Они использовали череп поэта для создания цифрового «портрета».

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Известно большое количество изображений Данте. Но, по словам экспертов по графике, они не соответствуют действительности. Большинство из них основаны на описании из биографии Данте, созданной Боккаччо.

Согласно тексту, Данте был «человеком среднего роста, несколько сутулым, с длинным лицом, орлиным носом и глазами, которые были скорее большими, чем маленькими». Однако Боккаччо не был лично знаком с поэтом и исходил из свидетельств других людей, которые могли быть недостоверны.

Авторы нового проекта провели цифровую реконструкцию черепа Данте. Они опирались на анализ костей 1921 года и дополнительное исследование 2007 года. Затем они приступили к аппроксимации лица. Этот метод подразумевает наложение лица живого донора и его коррекцию в соответствии с анатомическими особенностями сохранившихся останков.

В результате эксперту удалось создать лицо «блестящего, но озлобленного изгнанием человека». Известно, что Данте пришлось покинуть родную Флоренцию в 1302 году. Он умер в 1321 году в Равенне. Ученые также отметили, что череп Данте был больше среднего, сообщает OrtogOnLineMag.