ZTE выпустила складной смартфон nubia Flip 5G за $600

Дочерний бренд ZTE, nubia, представил свой первый складной смартфон Flip 5G, который в США оценили в $600 (около 55,7 тыс. руб.). Об этом сообщает портал iXBT.

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Складной nubia Flip 5G получил гибкий 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 2790х1188 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. На задней панели устройства также разместили внешний круглый 1,43-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 466х466 пикселей, который может использоваться для селфи, мониторинга активности, просмотра погоды и управления музыкой.

Основная камера nubia Flip 5G представлена сенсором с разрешением 50 Мп, дополненным датчиком глубины на 2 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп. За производительность смартфона отвечает чип Snapdragon 7 Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 4310 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.