Почему в 2024 году так сложно высадиться на Луну?

За всю историю человечества государственные космические агентства лишь пяти стран смогли отправить аппараты на поверхность Луны. США, бывший СССР, Китай, Индия и Япония. Только одна частная компания смогла повторить этот подвиг, и многие другие программы потерпели крах из-за технических проблем. Но почему на Луну так сложно приземлиться, если человек уже ступал на ее поверхность? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Высадка на Луну — сложное мероприятие, и не важно, участвуют ли в нем астронавты. Прежде всего, серьезную проблему представляет почти полное отсутствие атмосферы. На Луне она очень тонкая и изменяется со временем, из-за чего инженеры не могут оборудовать аппараты парашютами для замедления падения. Миссиям приходится использовать топливные двигатели для осторожного приземления на поверхность Луны.

Справедливости ради, это далеко не новая проблема. Миссия «Аполлон» смогла доставить астронавтов на Луну, но она стала кульминацией большой программы, которая потерпела не один провал перед монументальным успехом. Ранние попытки США и СССР отправить аппарат на Луну были полны недочетов: от взрывов после запуска до неполадок систем навигации и фатальных ошибок при развертке солнечных панелей. Даже историческая миссия «Аполлон-11», в рамках которой Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность Луны, могла закончиться катастрофой из-за дефицита топлива.

Иными словами, люди часто забывают, что провальные космические программы — это полезный опыт и часть обучения. И на данный момент актуальные миссии по высадке на Луну находятся именно на этой стадии. Со времен программы «Аполлон» технологии изменились до неузнаваемости. Инженеры, работавшие в те годы, построили первые компьютеры той эпохи, включая старые сенсоры, которые за прошедшее время стали значительно мощнее. Значительная часть софта и архитектуры, разработанных специально для «Аполлона», на сегодняшний день фактически бесполезна.

Помимо этого, важно понимать, что в индустрии сменилось поколение специалистов, из-за чего некоторые знания безвозвратно потеряны. Инженерам фактически приходится учиться некоторым вещам заново, причем на совершенно новых технологиях.

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Кроме того, важную роль играет финансирование: чем больше бюджет программы, тем надежнее будет подготовка к полету. Если бы инженеры имели миллиарды долларов, то шансы на успех ощутимо вырастут. Однако частные фирмы, занимающиеся разработкой лунных миссий параллельно крупным агентствам, пытаются провести программу при меньшем бюджете. На поиск оптимального соотношения надежности и выгоды потребуются множество попыток.