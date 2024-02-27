Samsung выпустит складной смартфон с титановой рамкой

Свежие инсайды от информатора Anthony раскрывают интригующие детали о грядущем флагмане Samsung – Galaxy Z Fold 6.

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Нас ждет не просто эволюция, а настоящий прорыв! Fold 6 станет первым складным смартфоном с титановой рамкой, делая его прочнее, тоньше и еще более стильным.

Новый шарнирный механизм обещает стать надежнее и легче, а за прорывную мощь будет отвечать процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Впечатляет и возможная конфигурация: 16 ГБ оперативки, 1 ТБ постоянной памяти, емкая батарея на 4600 мАч и защищенные Gorilla Glass Armor дисплеи, ставшие ярче и шире.

Любителей фотосъемки порадует тройная камера с 50-мегапиксельным сенсором, 12-мегапиксельным широкоугольником и 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным зумом.