Ученые сгенерировали музыку первого дня ВОВ с помощью ИИ-технологий

Российским ученым удалось создать музыкальный отрывок первого дня Великой Отечественной войны с помощью цифровых алгоритмов. Они использовали данные из дневников очевидцев событий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Проект был реализован к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Координатор лаборатории цифровой философии, аспирант СПбГУ Дмитрий Ярочкин отметил, что специалисты взяли данные 17 дневников очевидцев первого дня Великой Отечественной войны, проекта Прожито центра «Прожито» ЕУСПб.

По его словам, речь идет, в частности, о воспоминаниях, «в которых люди еще не до конца понимали происходящее». Как уточнил Ярочкин, информация из дневников была разделена на три группы: позитивные, негативные и нейтральные.

«Затем преобразовали их в звук с помощью цифровых алгоритмов», - подчеркнул координатор.

В созданной мелодии можно услышать удары барабана и щемящую монотонность струнного инструмента – это создает эффект тревоги и грусти.