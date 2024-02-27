Финляндия и девять стран согласовали принципы развития 6G

"Финляндия - одна из ведущих стран, которые разрабатывают технологии мобильных сетей и быстро их внедряют. Я рада, что мы укрепляем наше международное партнерство со странами-единомышленниками <…>. Важно продолжать совместное развитие 6G, чтобы мобильные сети будущего были безопасными и надежными. Финляндия также может выступать здесь законодателем моды благодаря первоклассному опыту в области 6G", - приводится в сообщении заявление министр транспорта и связи Лулу Ранне.