Китай создаст лунный пилотируемый корабль

Китай создаст корабль для пилотируемых миссий к Луне. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Это название свидетельствует о том, что пилотируемые миссии по исследованию поверхности Луны отражают мечту китайского народа и знаменуют начало нового пути освоения космоса», — заявили в канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай планирует запустить к Луне вместе со спутником-ретранслятором Queqiao-2 пару космических аппаратов Tiandu-1 и Tiandu-2, которые будут использоваться для поддержки предстоящих миссий Chang'e.