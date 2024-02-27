В Windows 11 24H2 тестируют установку патчей без перезагрузки

Microsoft готовится осенью выпустить версию операционной системы Windows 11 24H2, главной фишкой которой станет хотпатчинг — не требующие перезагрузки обновления безопасности. В настоящее время разработчики тестируют Windows 11 24H2.

Кроме того, в будущем релизе обещают аналог линуксовского sudo, обновление «родного» установщика и поддержку USB4.

Источники Windows Central подтвердили намерения Microsoft реализовать функциональность хотпатчинга, которая уже есть в Windows Server. В результате пользователи будут устанавливать важные обновления без необходимости перезагружать компьютер.

Удобство будет заключаться в отсутствии необходимости прерывать рабочие процессы в случае, если пришёл патч. Сейчас Windows даёт возможность перезагрузить устройство сразу или выбрать более подходящее время.

Тем не менее пользователям всё равно придётся ребутиться раз в несколько месяцев (по словам Microsoft, приблизительно раз в три месяца). Перезагрузка также потребуется, если придёт очень важный патч, устраняющий, например, уязвимость нулевого дня, который нельзя будет установить хотпатчингом.