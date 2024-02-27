Эксперт объяснил, как мошенники шпионят через банковские приложения

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев, что злоумышленники используют поддельные банковские приложения для получения контроля над телефоном жертвы. Как сообщает РИА Новости, мошенники могут не только красть деньги со счета, но и вымогать средства у знакомых жертвы или применять устройство в DDoS-атаках.

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Нередко преступники пишут в социальных сетях от лица якобы официальных сообществ банков, поставив такую же аватарку и название. Пользователям обычно сообщают о необходимости срочно скачать или обновить мобильный банк, перейдя по ссылке.

Также поддельные приложения можно скачать из различных ненадежных источников — с подозрительных интернет-сайтов или каналов в мессенджерах. Отличить их можно по неверным символам в названии или несоответствующему логотипу, а также отличающемуся от оригинального функционалу или дизайну.

«Последствия от использования таких приложений могут быть самыми разными: от потери средств до поломки телефона. Главное правило, как не стать жертвой мошенников — скачивать приложения из проверенных источников», — добавил Морев.