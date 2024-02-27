Приложение «СБПэй» удалили из App Store

Из AppStore исчезли приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!». На это обратило внимание агентство ТАСС.

При переходе по соответствующей ссылке на сайте НСПК в AppStore всплывает сообщение «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе». «СБПэй» является мобильным приложением для быстрой и удобной оплаты товаров и услуг смартфоном. «Привет!» - приложение, которое информировало об акциях СБП и «Мир».

2 февраля из магазина приложений Apple пропало приложение банка «Ак Барс»

Также ранее сообщалось, что из магазина AppStore исчезло приложение каршеринг-сервиса «Ситидрайв». Компания обратилась к пользователям iPhone с рекомендацией не удалять приложение. Фирма пояснила, что оно работает в обычном режиме.