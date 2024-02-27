Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию

Европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса — одного из спутников Марса, прибыл в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX). Об этом пишет European Spaceflight.

Ровер был отправлен из Германии в Японию в ноябре. После подзарядки аккумуляторов немецко-французского ровера должна начаться его интеграция с японским модулем.

Четырехколесный ровер Idefix имеет длину 51 сантиметр и массу 25 килограммов. Изделие получило радиометр и спектрометр, которые будут использоваться для измерения теплового излучения поверхности Фобоса и ее минералогических свойств. MMX планирует выпустить Idefix на расстоянии от 40 до 100 метров от поверхности марсианской луны. Миссия на Фобосе будет длиться до трех месяцев.