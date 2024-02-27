Google представила обновление для Wear OS

На Mobile World Congress 2024 Google объявила о ряде обновлений для Wear OS, которые, по их словам, улучшат производительность и срок службы батареи. Одним из ключевых изменений стало возможность обработки уведомлений на микроконтроллере с низким энергопотреблением, что должно снизить потребление энергии и продлить автономность умных часов.

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Новая функция была добавлена специально для умных часов OnePlus Watch 2, но Google заявляет, что и другие производители смогут использовать эту технологию в будущем. Таким образом, часы смогут осуществлять базовую обработку уведомлений, включая просмотр, отклонение и отправку быстрых ответов, без активации основного процессора, что, по словам представителей, способствует дополнительной экономии заряда.