Google представила обновление для Wear OS

Google представила обновления Wear OS с фокусом на оптимизацию батареи
На Mobile World Congress 2024 Google объявила о ряде обновлений для Wear OS, которые, по их словам, улучшат производительность и срок службы батареи. Одним из ключевых изменений стало возможность обработки уведомлений на микроконтроллере с низким энергопотреблением, что должно снизить потребление энергии и продлить автономность умных часов.
Новая функция была добавлена специально для умных часов OnePlus Watch 2, но Google заявляет, что и другие производители смогут использовать эту технологию в будущем. Таким образом, часы смогут осуществлять базовую обработку уведомлений, включая просмотр, отклонение и отправку быстрых ответов, без активации основного процессора, что, по словам представителей, способствует дополнительной экономии заряда.
Напомним, что экосистема Wear OS остается довольно фрагментированной, и даже после анонса Wear OS 4 в мае 2023 года, многие умные часы до сих пор работают на Wear OS 3. Несмотря на это, Google продолжает внедрять небольшие улучшения в Wear OS, включая возможность доступа к Google Wallet с возможностью хранения посадочных билетов, билетов на мероприятия, абонементов в спортзал и карт лояльности.