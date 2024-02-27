Хакерская группировка создала собственное ПО для кибератак на российский ОПК

Группировка Mysterious Werewolf, уже несколько раз замеченная за атаками на российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), создала собственное вредоносное программное обеспечение (ПО) для тех же целей. Хакеры активны по меньшей мере с прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе BI.ZONE - компании по управлению цифровыми рисками.

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Ранее группировка пользовалась легальным ПО, предназначенным для тестирования на проникновение и минимум трижды инициировала атаки на предприятия российского ОПК. Злоумышленники практиковали фишинг, рассылая от имени "регуляторов" письма с архивом.

"Сейчас Mysterious Werewolf комбинирует легитимные сервисы и вредоносное ПО собственной разработки. Цель преступников - дополнительно затруднить обнаружение атаки и долго оставаться незамеченными в скомпрометированной инфраструктуре", - прокомментировал новый инструмент хакеров руководитель BI.ZONE Threat Intelligence Олег Скулкин.