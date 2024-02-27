Сокращение площади льдов назвали главной угрозой для белого медведя

Одна из основных угроз для белого медведя – сокращение площади арктического льда, это влияет на питание и выживание потомства, рассказал кандидат биологических наук, эксперт Группы по сохранению белого медведя Минприроды РФ Иван Мизин.

Мизин отмечает, что в наше время угроз для белого медведя немало. Если медведи переместятся на сушу, то столкнутся с человеком, а это «не может не быть негативным фактором». Также опасность представляет агрессивное развитие туризма – больше людей, больше транспорта, строительство туристических комплексов там, где животным нужен покой, передает РИАМО.