NASA поменяет руководителя программы МКС

Программу Международной космической станции (МКС) в НАСА в апреле возглавит Дана Вайгел. Об этом космического агентства.

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В настоящее время Вайгел занимает должность заместителя руководителя программы. На новом посту она сменит Джоэля Монтальблано, который покинет должность 7 апреля.

«Выбор кандидатуры Даны на пост главы программы МКС — это отлично в условиях нынешнего чрезвычайно насыщенного периода пилотируемых космических полетов», — сказал руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кен Бауэрсокс.