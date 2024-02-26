Новый чехол Apple для iPhone сравнили с гнилым бананом

Обозреватель The Wall Street Journal Джоанна Стерн раскритиковала фирменные чехлы Apple FineWoven для iPhone, написав, что через пять месяцев использования ее аксессуар стал похож на гнилой банан. На это обратило внимание издание MacRumors.

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Чехлы FineWoven были представлены Apple в качестве альтернативы кожаным аксессуарам. Сразу после релиза новинка подверглась критике со стороны журналистов, блогеров и пользователей. В частности, люди жаловались на быструю потерю товарного вида чехлов.

Стерн пользовалась чехлом FineWoven вместе со своим iPhone 15 Pro Max в течение пяти месяцев. За это время он покрылся множеством потертостей, царапин и грязными пятнами.