На Солнце образовалось пятно в 10 раз шире Земли

Гигантское солнечное пятно, входящее в активную зону AR3590, чрезмерно разрослось. В настоящее время его размеры — в 10 раз шире Земли, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, ранее из этой зоны вырвались три мощные рентгеновские вспышки. Уровень одной из них ученые определили как Х6,3.

Журналисты пояснили, что порожденные вспышками потоки радиации ионизировали верхние слои атмосферы Земли над Тихим океаном, затронули западные районы США и вызвали перебои в радиосвязи. Сбой продолжался порядка 30 мин.

Эксперты выразили удивление тем фактом, что пока не было сильного коронального выброса. Кроме того, отметили они, на Земле излишне спокойная магнитная обстановка.

Отмечается, что у ученых вызывает тревогу размер активной зоны — ее размер составляет по состоянию на 26 февраля примерно 60% от площади той группы солнечных пятен, выброс из которых привел в 1859 году к Каррингтонскому событию (Carrington Event) — мощнейшей магнитной буре.