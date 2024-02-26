Илон Маск раскритиковал компьютеры на базе Windows
Бизнесмен Илон Маск, владелец компаний SpaceX и Tesla, на своей странице в соцсети X раскритиковал компьютеры на операционной системе Windows из-за сложностей в настройках.
Предприниматель пояснил, что перед началом работы с компьютером ему приходится создавать учетную запись Microsoft.
«Это не круто с их [разработчиков] стороны», — отметил Маск.
Комментаторы заметили, что компьютер можно использовать без создания учетной записи. На этом Маск ответил, что, действительно, такое возможно при установке ОС без интернета. В дальнейшем, добавил он, устройство все равно будет предлагать создать аккаунт.
Ранее Маск в жесткой форме высмеял подходы специалистов ФБР к расследованию в отношении Хантера Байдена.
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