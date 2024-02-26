Илон Маск раскритиковал компьютеры на базе Windows

Бизнесмен Илон Маск , владелец компаний SpaceX и Tesla, на своей странице в соцсети X раскритиковал компьютеры на операционной системе Windows из-за сложностей в настройках.

Комментаторы заметили, что компьютер можно использовать без создания учетной записи. На этом Маск ответил, что, действительно, такое возможно при установке ОС без интернета. В дальнейшем, добавил он, устройство все равно будет предлагать создать аккаунт.