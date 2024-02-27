Пользователи Android Messages смогут использовать ИИ Gemini прямо в приложении

Google объявила о ряде обновлений Android, включая интеграцию Gemini с Messages и использование искусственного интеллекта в Android Auto. Теперь пользователи Messages могут использовать чат-бота Google, не покидая приложение для текстовых сообщений.

© Google

Gemini в Messages способен выполнять базовые задачи, такие как написание сообщений и помощь в планировании событий, или просто вести беседу, если вам скучно. Эта функция все еще находится в бета-версии и на данный момент доступна только пользователям англоязычной версии Messages, говорит Google.

Android Auto тоже получит улучшение от искусственного интеллекта, которое поможет снизить отвлечение от сообщений во время движения. Если групповой чат заслоняет ваш телефон сообщениями или кто-то присылает вам большие объемы текста, Android Auto автоматически суммирует сообщения и прочитывает вам их более краткую версию. Он также предложит варианты ответов и действий на основе сообщений, чтобы вы могли ответить одним нажатием и сконцентрироваться на вождении.