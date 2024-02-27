Во время групповой охоты марлины меняют яркость своих полос

Исследователи проанализировали 12 видео с охотой полосатых марлинов на косяк сардин. Оказалось, что во время нападения из группы выделяется один хищник, который и ловит рыб. Чтобы не поранить остальных, атакующий меняет окрас: полосы на его чешуе становятся ярче, чем обычно. По словам ученых, это первый случай изменения окраса марлина, связанный с охотой и социальным поведением. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

© Alicia Burns

Полосатый марлин — один из самых быстрых хищников океана. Его скорость может достигать 77 километров в час. Марлины могут охотиться и в одиночку, и группой: во втором случае они по очереди нападают на рыб.

Ученые решили выяснить, как полосатые марлины не ранят друг друга и контролируют процесс охоты. Для этого они сняли с помощью подводных дронов 12 видео, в каждом из которых два марлина из большой группы хищников по очереди атаковали косяки сардин.

Оказалось, что во время нападения полосы на атакующем марлине становились ярче, чем у остальных. Исследователи предположили, что смена окраса показывает, что хищник готов напасть на добычу — по окончании атаки марлин быстро возвращался к привычному цвету.

«Изменение окраса у хищников встречается редко, особенно у тех, что охотятся группами. Хотя известно, что марлин может менять окрас, это первый случай, связанный с охотой или социальным поведением», — рассказала Алисия Бернс, соавтор исследования из Берлинского университета Гумбольдта.