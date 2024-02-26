Описан "китайский дракон" возрастом 240 млн лет

Международная команда ученых из Китая, США и Европы изучила и детально описала новые окаменелости морской рептилии Dinocephalosaurus orientalis, которую в научном мире также называют "китайским драконом".

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Как сообщает Phys.org, Dinocephalosaurus orientalis имел необычно длинную шею и внешне напоминал змееподобных драконов, широко распространенных в китайской мифологии. Впервые окаменелые останки этих существ были найдены в 2003 году. В формации Гуанлин, расположенной в китайской провинции Гуйчжоу, тогда были раскопаны череп и три шейных позвонка.

Впоследствии на юго-западе Китая был обнаружен еще ряд окаменелостей этих существ. Полные коллекции сейчас хранятся в Институте палеонтологии и палеоантропологии позвоночных в Пекине и Чжэцзянском музее естественной историю. Эти окаменелости и изучила международная команда ученых, причем исследование растянулось на десять лет. Главным результатом стало то, что вид Dinocephalosaurus orientalis успешно прошел идентификацию, а анализ ранее не изучавшихся останков позволил впервые полностью воссоздать облик этих существ и описать их.

"Открытие дополнительных окаменелостей позволило нам впервые увидеть это замечательное животное с длинной шеей целиком, - говорит соавтор исследования доктор Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии. - Оно напоминало длинного змееподобного мифического китайского дракона. Мы уверены, что Dinocephalosaurus orientalis поразит воображение людей во всем мире из-за его впечатляющего внешнего вида".

Новое исследование показало, что в длинной шее Dinocephalosaurus orientalis насчитывалось 32 отдельных позвонка. Подобную шею в тот же период времени имели рептилии вида Tanystropheus Hydroides, останки которой ранее были обнаружены в Китае и Европе. Ученые провели сравнительный анализ и отметили, что обе рептилии были одинакового размера и имели несколько общих черт черепа. В частности, похожими друг на друга оказались их зубы.

Однако Dinocephalosaurus orientalis все-таки оказался уникальным по ряду ключевых морфологических особенностей. Например, позвонков, в том числе и шейных, у него было больше, чем у Tanystropheus Hydroides. Кроме того, "китайский дракон" был живородящим, то есть он не откладывал яйца, как другие рептилии. Анализ останков также показал, что эти существа были очень хорошо приспособлены к морскому образу жизни.