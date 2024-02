Описан "китайский дракон" возрастом 240 млн лет

Возраст Dinocephalosaurus orientalis ученые оценивают примерно в 240 миллионов лет. Кстати, у "китайских драконов" имеется внешнее сходство с плезиозаврами, которые появились примерно через 40 миллионов лет после их исчезновения. Однако эти существа оказались представителями разных эволюционных ветвей. Полностью результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.