Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел самую молодую нейтронную звезду

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» представил новые снимки самой молодой нейтронной звезды из всех известных. Ей всего 37 лет.

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Ученым удалось точно установить дату «рождения» космического объекта – 23 февраля 1987 года. Он возник в результате взрыва сверхновой SN 1987A, случившегося так близко от Земли, что его можно было увидеть невооруженным глазом. Сияние озаряло ночное небо в течение нескольких месяцев.

Ученые определили, что источник взрыва находится в Большом Магеллановом облаке – карликовой галактике, которая вращается на расстоянии около 168 000 световых лет от Млечного Пути. Голубая звезда-сверхгигант достигла финальной стадии своей эволюции, после чего должна была возникнуть либо черная дыра, либо нейтронная звезда.

Данные «Джеймса Уэбба» доказали, что на месте взрыва возникла именно нейтронная звезда. Астрономы с помощью инфракрасных приборов проанализировали спектры газа и пыли в облаке SN 1987A. Результаты указали на наличие ионизированного аргона, для которого потребовался бы источник высокоэнергетического излучения.

Ученые рассмотрели несколько сценариев и обнаружили, что наблюдаемая картина лучше всего согласуется с наличием новорожденной нейтронной звезды, сообщает Science.