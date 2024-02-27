Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел самую молодую нейтронную звезду
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» представил новые снимки самой молодой нейтронной звезды из всех известных. Ей всего 37 лет.
Ученым удалось точно установить дату «рождения» космического объекта – 23 февраля 1987 года. Он возник в результате взрыва сверхновой SN 1987A, случившегося так близко от Земли, что его можно было увидеть невооруженным глазом. Сияние озаряло ночное небо в течение нескольких месяцев.
Ученые определили, что источник взрыва находится в Большом Магеллановом облаке – карликовой галактике, которая вращается на расстоянии около 168 000 световых лет от Млечного Пути. Голубая звезда-сверхгигант достигла финальной стадии своей эволюции, после чего должна была возникнуть либо черная дыра, либо нейтронная звезда.
Данные «Джеймса Уэбба» доказали, что на месте взрыва возникла именно нейтронная звезда. Астрономы с помощью инфракрасных приборов проанализировали спектры газа и пыли в облаке SN 1987A. Результаты указали на наличие ионизированного аргона, для которого потребовался бы источник высокоэнергетического излучения.
Ученые рассмотрели несколько сценариев и обнаружили, что наблюдаемая картина лучше всего согласуется с наличием новорожденной нейтронной звезды, сообщает Science.
Ранее астрофизики открыли «невидимую» галактику. Ее назвали Nube («Облако»).