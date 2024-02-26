Samsung показала «умное» кольцо, измеряющее жизненную силу человека

Во время выставки технологий Mobile World Congress 2024 (MWC) в Барселоне компания Samsung провела подробную презентацию «умного» кольца Galaxy Ring, которое представляет собой более компактную альтернативу фитнес-трекера. Об этом сообщает издание CNBC.

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По словам вице-президента Samsung Хон Пака, Galaxy Ring оборудовано множеством датчиков, которые способны измерять сердечный ритм человека, а также отслеживать его движения. На основе полученных данных устройство будет передавать в мобильное приложение информацию о работе сердца, дыхании, качестве сна и не только. Анализ всех этих данных позволит Galaxy Ring выводить так называемый коэффициент жизненной силы, который будет отображать физическую и ментальную готовность пользователя к начавшемуся дню.

По сути, Galaxy Ring станет более компактным фитнес-трекером без функций часов и отображения уведомления. Пак заявил, что разработка устройства была мотивирована запросом потребителей на разнообразие в нише носимой электроники. Топ-менеджер заявил, что Galaxy Ring может быть как полностью автономным гаджетом, так и компаньоном смарт-часов. Еще новинку можно будет использовать для проведения бесконтактных платежей.