Атлантике предрекли экстремальный сезон ураганов

В «аллее ураганов» Атлантического океана в феврале зарегистрировали летние температуры. Беспрецедентные температуры могут привести к экстремальному сезону штормов, предупредили ученые.

В марте 2023 года средние температуры поверхности моря по всему миру достигли рекордно высоких значений и с тех пор продолжают расти. Нагрев связан с климатическим явлением Эль-Ниньо.

Ученые из Национального центра океанографии Великобритании пояснили, что потепление в мире наблюдается с 1980-х годов, но его темпы нестабильны. Периоды быстрого роста температур сменяются на периоды более медленного. Потепление 2023-24 годов оказалось невероятно интенсивным.

Средняя температура поверхности моря в Северной Атлантике в настоящее время составляет 20,3 градуса Цельсия – на 1 градус выше, чем за период 1981-2011 годов. Потепление охватило и «аллею ураганов» – водный пояс, который простирается от западного побережья Африки до Центральной Америки.

Ученые предупредили, что более теплая вода может привести к более мощным атлантическим ураганам в сезоне (с 1 июня по 30 ноября). Известно, что ураганы возникают из тонкого слоя океанской воды, который испаряется ветрами. Нагретые воды дают этой системе больше энергии, ускоряют процесс и создают условия для зарождения чрезвычайно сильных штормов, сообщает Live Science.

«Если аномально теплые температуры в Атлантике сохранятся в течение лета и осени, у нас будут все предпосылки для очень активного сезона ураганов», – заявили климатологи.