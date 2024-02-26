Samsung представила смарт-кольцо Galaxy Ring

На Mobile World Conference (MWC 2024) Samsung продемонстрировала «умное» кольцо Galaxy Ring. Устройство, конечно же, ориентировано на отслеживание состояния здоровья своего пользователя.

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Особенности

У Galaxy Ring нет кнопок, экрана и светодиодов – устройство представляет собой цельный кусок пластика, который пассивно наблюдает за здоровьем пользователя и отправляет данные на его смартфон. Кольцо станет частью экосистемы Samsung Health и совместимо с Galaxy Watch.

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Почти весь акцент во время презентации Samsung Galaxy Ring был сделан на возможностях по отслеживанию сна, в том числе на гораздо более удобном форм-факторе, поскольку во время сна кольцо мешает пользователю гораздо меньше, чем смарт-часы.

Кольцо предлагает четыре дополнительных расширенных показателя сна, которых нет в «умных» часах: частота пульса в состоянии покоя во время сна, частота дыхания, ночное движение и задержка сна. Также присутствует функция обнаружения апноэ (прекращение дыхания на короткие периоды) во сне и отслеживания шагов и движений.

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Galaxy Ring предлагается в размерах от 5 до 13 с маркировкой от S до XL внутри ремешка. Размер аккумулятора (и, следовательно, время между зарядками) будет варьироваться в зависимости от размера и составлять от 14,5 мАч до 21,5 мАч. Время автономной работы устройства пока неизвестно. Кольцо Oura, например, может работать до 7 дней без подзарядки.

Сроки выхода, цвета, и цена