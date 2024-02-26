Lenovo показала первый в мире ноутбук с прозрачным экраном

На выставке мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2024 компания Lenovo представила концепт ноутбука с прозрачным дисплеем. Он получил кодовое название ThinkBook Transparent Display Laptop Concept.

© LENOVO/THE VERGE

Прототип устройства получил 17,3-дюймовый MicroLED-дисплей с относительно низким разрешением — 1280х720 пикселей. Максимальная яркость экрана составляет 1000 нит, он обеспечивает прозрачность изображения вплоть до 55%. Клавиатура концепта выполнена в сенсорном формате — её можно использовать не только для набора текста, но и для рисования с помощью стилуса.