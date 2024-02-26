Китай совершит около 100 космических пусков за год

Китай запланировал совершить около 100 космических пусков в 2024 году, что станет рекордом для страны. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

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«В 2024 году космическая отрасль Китая планирует обеспечить порядка 100 запусков. Ожидается, что будет поставлен новый рекорд», — заявила китайская сторона.

Корпорация планирует в 2024-м запустить 70 ракет, которые должны вывести в космос более 290 аппаратов. Остальные 30 пусков совершат другие китайские компании.