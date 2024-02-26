Эксперты определили себестоимость шлема Apple Vision Pro

Стоимость компонентов и сборки гарнитуры смешанной реальности (mixed reality, MR, – прим. ред.) Apple Vision Pro составляет $1542, что по курсу на 26 февраля 2024 года равно примерно 143,5 тыс. руб. Об этом со ссылкой на отчет аналитической фирмы Omdia сообщает издание AppleInsider.

Самым дорогим компонентом Vision Pro являются microLED дисплеи: стоимость одной пары экранов обходится Apple в $456 (около 42,5 тыс. руб.). По данным Omdia, на дисплеи Apple тратит больше, чем на всю вычислительную платформу MR-гарнитуры, в которую входят чипсеты М2 и R1.

В свою очередь в AppleInsider обратили внимание, что себестоимость Vision Pro превышает розничную стоимость многих конкурирующих устройств. Например, MR-гарнитура Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest Pro сейчас в США продается за $999 (93 тыс. руб.), а на старте стоила $1499 (140 тыс. руб.).