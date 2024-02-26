Колумбийские ученые обследуют затонувший в 1708 году галеон с сокровищами

Правительство Колумбии снарядит экспедицию для обследования галеона, затонувшего в Карибском море в 1708 году. На его борту остаются сокровища, чьи стоимость может составлять до $20 млрд.

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Исторические записи свидетельствуют, что галеон «Сан-Хосе» перевозил богатства из испанских колоний Южной Америки: сотню стальных сундуков, наполненных драгоценными камнями, а также миллионы золотых и серебряных монет. Он следовал из Нового Света ко двору короля Испании Филиппа V, но близ острова Бару столкнулся с британской эскадрой. В ходе сражения пороховые погреба галеона взорвались, и он ушел на дно вместе со всей командой из 500 человек.

Океанографы из института Вудс-Хоул обнаружили галеон в 2015 году, но попытки поднять сокровища еще не предпринимались. Точное место кораблекрушения держится в секрете, чтобы не привлекать нелегальных охотников за кладами.

Правительство Колумбии объявило о планах инвестировать $4,5 млн на исследования галеона только в 2024 году. Ученые намерены использовать новую технологию – проанализировать пробы воды вокруг корабля, лежащего на глубине 600 м. Также они планируют поднять часть сокровищ с помощью подводных роботов. Это позволит лучше понять, в каком состоянии находятся ценности после трехсот лет на морском дне.

Официальные лица также подчеркнули, что экспедиция преследует в первую очередь научные цели. Обследование галеона позволит лучше понять, как жили испанские колонисты в XVIII веке, сообщает The Independent.