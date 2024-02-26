Что происходит с американским аппаратом, севшим на Луну

Аппарат Nova-C «Одиссей» во время посадки на Луну опрокинулся на бок, сообщил генеральный директор и соучредитель компании Intuitive Machines, создавшей модуль, Стив Альтемус на брифинге для прессы.

© Intuitive Machines

Ранее компания Intuitive Machines сообщила об успешной посадке на Луну в 02:23 23 февраля по московскому времени. Спуск с орбиты занял 73 минуты, аппарат прилунился в районе кратера Малаперт А — примерно в 300 км от Южного полюса. Состояние устройства было непонятным, хотя оно передало слабый, но устойчивый сигнал.

«На данный момент есть достаточно оперативных возможностей, даже несмотря на то, что мы [аппарат] опрокинулись. Солнечный свет падает на солнечные батареи и заряжает аккумуляторы. Питание обеспечивается, и они заряжены на 100%», — говорит Альтемус.

По его словам, данные пока предварительные. Ясно, что «Одиссей» может поддерживать связь с Землей и проработает 9-10 дней с момента прилунения, а потом начнется лунная полярная ночь и не будет доступа к солнечной энергии. Понятно, что возможна работа датчиков и приборов, составляющих полезную нагрузку.

Судя по всему, аппарат опустился на поверхность спутника не совсем в том месте, где должен был. Вероятно, это связано с траекторией его спуска с орбиты: планировалось, что он будет двигаться вертикально без бокового смещения, но в реальности что-то пошло не так, и «Одиссей» двигался со скоростью примерно 10 км/ч по вертикали и 3,2 км/ч по горизонтали, сказал Альтемус.

Гипотеза, сейчас выдвигаемая Intuitive Machines, такова: сбившись с заданной траектории аппарат задел одной из опор какой-то элемент рельефа, она оказалась повреждена — и подломилась в момент посадки.

При этом уже известно, что сложности были и до спуска с орбиты. Как сообщает NASA, незадолго до запланированного времени прилунения инженеры поняли, что лазерные дальномеры, которые должны были помочь в корректировке движения на посадку, не работают должным образом. Поэтому пришлось обратится к плану «Б» и включить экспериментальный инструмент НАСА, установленный на такой случай на борту «Одиссея» — навигационный доплеровский лидар для точного измерения скорости и дальности. Прилунение отложили на два часа, за которые передали необходимые корректировки компьютеру модуля.

Проблемы с навигацией привели к тому, что команда обеспечения не включила одну из систем —камеру EagleCam, созданную студентами Авиационного университета Эмбри-Риддла (США). Она должна была отделиться от корпуса и сфотографировать «Одиссей» во время спуска и прилунения. И сейчас ее планируют запустить, чтобы получить несколько обзорных снимков аппарата и понять ситуацию.

Журнал Nature отмечает, что «Одиссей» стал первым американским лунным кораблем на Луне с 1972 года, когда ее посетили астронавты. Также это первая в истории Земли частная миссия, завершившаяся успешным прилунением.

Миссия уникальна выбранным для исследований регионом. Последние аппараты направлялись в экваториальную зону, но «Одиссей» и прилунившийся в прошлом году индийский «Чандраян-3» задуманы для исследования районов неподалеку от южного полюса. Дело в том, что грязь и темные кратеры в этом регионе могут содержать лед. А он может стать важным ресурсом для будущих исследователей Луны.

Миссия «Одиссей»

Корабль с аппаратом «Одиссей» стартовал с Земли 15 февраля. Стоимость миссии оценивается в $118 млн.

Контракт НАСА с компанией Intuitive Machines предусматривает коммерческую доставку грузов на Луну. «Одиссей» привез туда шесть научно-исследовательских приборов, предназначенных для изучения окружающей среды в зоне посадки, радиоастрономии, отработки технологии точной посадки, связи и автономной навигации. Помимо полезной нагрузки, аппарат доставил на спутник произведение искусства художника Джеффа Кунса «Фазы Луны».