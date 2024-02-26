Космонавт с борта МКС сфотографировал Везувий

"Сфотографировал Везувий - один из наиболее изученных и известных вулканов в мире. Символ Неаполя, он имеет типичную форму усеченного конуса, самая высокая вершина которого достигает 1277 м. В настоящее время кратер имеет диаметр 450 м и глубину 300 м", - сказал Кононенко.