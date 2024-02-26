Космонавт с борта МКС сфотографировал Везувий
Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал фотографию вулкана Везувий с борта Международной космической станции.
"Сфотографировал Везувий - один из наиболее изученных и известных вулканов в мире. Символ Неаполя, он имеет типичную форму усеченного конуса, самая высокая вершина которого достигает 1277 м. В настоящее время кратер имеет диаметр 450 м и глубину 300 м", - сказал Кононенко.
По его словам, на снимке также изображен национальный парк Везувий, который был официально основан 5 июня 1995 года для сохранения видов животных, растений и экологического баланса парка.
"С 2001 по 2003 год в Национальном парке Везувий была создана "Сеть троп национального парка Везувий", состоящая из 11 троп общей длиной 54 км, которые хорошо видны на снимке", - добавил космонавт.
Кроме того, на фотографии показана обсерватория Везувия, построенная в 2 км от кратера, старейшая вулканологическая обсерватория в мире, основанная Фердинандом II, королем обеих Сицилий.
"Обсерватория принадлежит не только истории вулкана, но и мировой вулканологии. Здесь проводились первые сейсмические и вулканологические исследования и испытывались различные измерительные приборы. Сегодня здесь находится музей научных приборов, которые в прошлом использовались для изучения землетрясений и вулканов", - отметил спецкор ТАСС.
Ранее Кононенко поделился фотографиями Вашингтона, Нью-Йорка и Мекки.