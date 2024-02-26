Атмосферные реки впервые нанесли на карту

Ученые из Калифорнийского университета нашли способ отслеживать атмосферные реки в режиме реального времени. Это позволит делать более точные прогнозы по осадкам.

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Атмосферные реки представляют собой воздушные потоки с высокой влажностью. Они зачастую связаны с циклонами и определяют, в каком регионе выпадут интенсивные дожди. Но, в отличие от обычных, атмосферные реки невозможно увидеть невооруженным глазом.

Ранее исследователи использовали только компьютерное моделирование, чтобы определить, куда направится водяной пар. Но этот метод был не слишком точен.

Авторы нового исследования собрали спутниковые записи температуры и влажности в разных слоях атмосферы. Это позволило оценить глобальное распространение потоков, насыщенных влагой, и составить их первую 3D-карту.

Исследование показало, что атмосферные реки обычно образуются над тропическими океанами. Достигая суши, они часто становятся причиной разрушительных ветров и наводнений. На атмосферные реки, текущие к полюсам, приходится до 30% годовых осадков в США и Европе и до 40% в сезон дождей в Восточной Азии.

Изменения климата повлияли на реки – под влиянием роста температур они меняют курс. Так, за последние 40 лет атмосферные потоки над Северной Америкой заметно сместились на север. Реки также связаны с состоянием морского льда – исследования показали, что они вызывают ускоренное таяние.

Ученые заключили, что предыдущие модели переоценивали частоту образования атмосферных рек, но недооценивали интенсивность вызванного ими дождя. Более точный метод может использоваться для прогнозов погоды и оценки состояния климата, сообщает Journal of Geophysical Research: Atmospheres.