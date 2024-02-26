Avast заплатит $16,5 млн за передачу пользовательской истории браузера

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США требует от чешской антивирусной компании Avast заплатить штраф в размере 16,5 миллиона долларов за передачу третьей стороне пользовательской истории посещения веб-сайтов.

Регулятор считает, что Avast вводила в заблуждение людей, обещая им защиту от отслеживания действий в Сети. На деле история просмотра веб-сайтов продавалась партнёрам антивирусной компании.

Согласно заявлению ФТК США, данные веб-сёрфинга отправлялись без уведомления и согласия конечных пользователей. В результате через дочернюю компанию Jumpshot истории браузеров попали в руки более чем 100 организаций.

По имеющейся у регулятора информации, Avast занималась сбором подобных сведений с 2014 года. Для этого использовалась антивирусная программа, установленная на компьютерах юзеров.

Власти считают, что передача истории посещения веб-сайтов может раскрыть религиозные убеждения, проблемы со здоровьем, финансовое положение, политические предпочтения и другую конфиденциальную информацию о пользователях.

«Avast обещает людям защищать их конфиденциальность, однако на деле действует ровно наоборот», — отметили в Федеральной торговой комиссии.